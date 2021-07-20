شاهد.. تفاصيل نشاط الرئيس السيسي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك

عرضت فضائية "تن"، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، بداية من أدائه لصلاة العيد في مسجد العلمين الجديدة.





وعقب أداء الرئيس السيسي لصلاة العيد تابع الموقف التنفيذي والإنشائي الخاص بمدينة الفنون في مدينة العلمين الجديدة، حيث استمع إلى شرح مفصل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن سير العمل ومعدلات التنفيذ لمنشآت ومرافق مدينة الفنون التي تعتبر متنفس ترفيهي ثقافي لمدينة العلمين والساحل الشمالي على مساحة 260 فدانا.





وكما اجتمع الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والسادة وزراء: الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والزراعة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران المدني.





وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتدادًا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربًا وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية وربط تلك المشروعات ببعضها البعض بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط السكك الحديدية الجديدة.



