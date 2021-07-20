وزير الداخلية لـ السيسي: شعب مصر العظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة.





وجاء بها: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. إن الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجًا فريدًا لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء.. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات.. حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها.. ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والازدهار والرخاء".





وكما وجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.





جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد.. تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان.. ويأتى احتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء.. حــفظ الله مصــــر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".





وأيضًا بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.





وجاء بها: "يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نهدى لسيادتكم، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ المُوقر أصدق التهانى، مقرونة بأسمى الأمانى بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة الوطنية علينا جميعًا ومصرنا فى تقدم وريادة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".





فيما وجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.



