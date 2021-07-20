بينها بضائع أجنبية.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).





بينما فى مجال الأمن العام تم ضبط 25 قضية متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1230 مخالفة مرورية متنوعة.





وكما أسفرت جهود القطاع فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 174 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط 4 قضايا.



