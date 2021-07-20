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غدا الأربعاء عودة عمل منافذ شركات الاتصالات

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:28 م
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
الفجر الاقتصادي
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تعاود غدا منافذ وفروع شركات الاتصالات الانتظام في العمل لاستقبال المواطنين، بعد إنتهاء إجازة عيد الأضحى والتي استمرت ليوم واحد فقط.

 

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر  تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تكون تلك المنافذ في إجازة رسمية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، على أن تعاود عملها الطبيعي اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك غدا الأربعاء الموافق:  طبقًا للمواعيد المحددة مسبقًا وهي:  طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، عدا يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

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