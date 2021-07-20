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بتلك الكلمات تهنئ روجينا جمهورها بمناسبه عيد الأضحي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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حرصت الفنانه روجينا علي تهنأت جمهورها بمناسبه عيد الأضحي المبارك عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانه "روجينا"، صوره جديده لها وعلقت عليها قائله " عيد أضحي مبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات "


والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه روجينا الدراميه شاركت في السباق الرمضاني السابق مسلسل " بنت السلطان " وهو من بطوله باسم سمره ، روجينا ، محمد مهران ، ندي موسي ، سوسن بدر ، وهو من إخراج احمد شفيق ، تأليف ايمن سلامه .

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