بتلك الكلمات تهنئ روجينا جمهورها بمناسبه عيد الأضحي

حرصت الفنانه روجينا علي تهنأت جمهورها بمناسبه عيد الأضحي المبارك عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".









نشرت الفنانه "روجينا"، صوره جديده لها وعلقت عليها قائله " عيد أضحي مبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات "









والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه روجينا الدراميه شاركت في السباق الرمضاني السابق مسلسل " بنت السلطان " وهو من بطوله باسم سمره ، روجينا ، محمد مهران ، ندي موسي ، سوسن بدر ، وهو من إخراج احمد شفيق ، تأليف ايمن سلامه .



