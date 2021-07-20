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سحب 3 آلاف رخصة قيادة بسبب الملصق الإلكتروني "تعرف عليه"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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سحبت الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 3 آلاف و487 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وخلال النقاط التالية نبرز أهم مزايا هذا الملصق.  

رقم المركبة 
- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

تحديد مسار المركبة
ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

أحقية السير
- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

نظام فحص آلي
- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنيًا.

التعرف على المطلوبين أمنيًا 
- يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية سحب رخص القيادة رخص القيادة الملصق الالكتروني

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