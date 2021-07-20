مايا دياب تطلب من جمهورها الدعاء لـ دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز





متابعو مايا أحبوا هذه اللفتة منها، فتداولوا منشورها عبر صفحاتهم الخاصة، وتركوا لها الكثير من علامات الإعجاب والتعليقات، وتمنوا الشفاء العاجل للنجمتين دلال وياسمين عبد العزيز.

طالبت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​، من جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، الدعاء بالشفاء للممثلين دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.إذ أطلت مايا على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة لدلال، وصورة لياسمين، وكتبت :"يا رب بهالعيد تشفي دلال وياسمين وترجّعهم لعيلتهم سامين آمين!".