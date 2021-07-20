عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية





رحب مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، برحيل الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في صفقة تبادلية بالموسم الجديد.

ويسعى النادي الأهلي للتعاقد مع الموزيمبيقي ميكيوسيني مهاجم فريق سيمبا التنزاني، لتدعيم خط هجومه بناءً على رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني، بالانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أمير توفيق تواصل مع إدارة النادي التنزاني للحصول على توقيع اللاعب، إلا أن سيمبا طالب التعاقد مع بواليا ضمن الصفقة.

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني، ترحيبه برحيل اللاعب مقابل التعاقد مع ميكيوسيني، خاصةً أنه خارج حساباته الفنية بعد تراجع مستواه الفني.

ومن المنتظر أن ينهي النادي الأهلي الاتفاق مع الفريق التنزاني، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم الصفقة وتواجده داخل ملعب التتش بالموسم المقبل.