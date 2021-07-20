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بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:00 م
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن بايرن ميونخ الألماني حدد سعر بيع أحد نجوم الفريق بعد أن حسم قراره بالاستغناء عنه.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بايرن ميونخ يرغب في بيع نجمه الفرنسي كورينتين توليسو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن بايرن ميونيه على إستعداد للتخلي عن توليسو مقابل 17.1 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن توليسو ينتهي عقده في الصيف المقبل علماً بأن النجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية على رأسها يوفنتوس ونابولي الإيطاليين.
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