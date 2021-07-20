بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن بايرن ميونخ الألماني حدد سعر بيع أحد نجوم الفريق بعد أن حسم قراره بالاستغناء عنه.





وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن بايرن ميونخ يرغب في بيع نجمه الفرنسي كورينتين توليسو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن بايرن ميونيه على إستعداد للتخلي عن توليسو مقابل 17.1 مليون جنيه إسترليني.



