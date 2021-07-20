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موسيماني يستقر على بديل طاهر أمام البنك الأهلي
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:01 م
علي نبوي
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يُفاضل
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي، بين الثنائي جونيور أجايي ومحمود كهربا للدفع بأحدهما في مباراة
الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي لتعويض غياب طاهر محمد طاهر.
ويواجه
الأهلي نظيره البنك الأهلي بعد غدٍ الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من
الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويغيب
طاهر محمد طاهر عن الأهلي في مباراة البنك الأهلي لتواجده مع منتخب مصر
الأوليمبي في اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.
ولم
يحسم موسيماني موقفه النهائي حول اللاعب الذي سيعوض غياب طاهر محمد طاهر ويفاضل
بين الثنائي جونيور أجايي وكهربا للدفع بأحدهما بجوار حسين الشحات ومحمد شريف
في خط الهجوم.
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