موسيماني يستقر على بديل طاهر أمام البنك الأهلي

يُفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي جونيور أجايي ومحمود كهربا للدفع بأحدهما في مباراة الفريق المقبلة أمام البنك الأهلي لتعويض غياب طاهر محمد طاهر.

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي بعد غدٍ الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي في مباراة البنك الأهلي لتواجده مع منتخب مصر الأوليمبي في اليابان للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ولم يحسم موسيماني موقفه النهائي حول اللاعب الذي سيعوض غياب طاهر محمد طاهر ويفاضل بين الثنائي جونيور أجايي وكهربا للدفع بأحدهما بجوار حسين الشحات ومحمد شريف في خط الهجوم.