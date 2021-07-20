1312 قضية غش تجاري خلال الـ 24 ساعة الماضية

أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المتواصلة ضد الغش التجاري، عن ضبط 1312 قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وجاء ضمن أبرز تلك القضايا، ضبط 7،75 طن "لحوم - كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



ضبط 2،65 طن لحوم – 23،400 قطعة مصنعات لحوم "برجر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وكان الحائزين لتلك اللحوم يستعدون لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.



ضبط 1،9 طن "لحوم مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطر على الصحة العامة، وكان حائزيها يستعدون لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.



ضبط 5،45 طن "أرز أبيض – مكرونة " بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويتشبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وكان حائزيها يستعدون لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط 4،29 طن "سكر حر – مكرونة – أرز أبيض" معبأ داخل عبوات – 780 عبوة زيت طعام بدون مستندات "مجهولة المصدر")، ويتشبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وكان حائزيها يستعدون لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.



ضبط مالك مخبز بلدى - بمحافظة القليوبية لاستيلائه على 133،404جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز وإثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



ضبط 86،400 قطعة مستلزمات طبية "قسطرة – وصلة وريدية – ماسك أكسجين" مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وكان حائزيها يستعدون لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.