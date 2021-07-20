أسعار المنازل في بريطانيا تواصل الارتفاع إلى مستوى قياسي للشهر الرابع على التوالي

أظهرت بيانات رسمية أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة وصلت إلى مستوى قياسي للشهر الرابع على التوالي.





وارتفع متوسط ​​سعر العقارات القادمة إلى السوق بـ 21389 جنيهاً إسترلينياً (30199 دولاراً) في 6 أشهر فقط، بزيادة قدرها 6.7%، ما رفع المعدل الوطني إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 338447 جنيهاً إسترلينياً، وذلك بعدما قامت إحدى شركات العقارات بقياس 95164 سعراً في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مدار الأسابيع الأربعة حتى 10 يوليو الجاري. وتتوقع الشركة أن يكون عدد المبيعات المنجزة في النصف الأول من العام، الذي من المقرر أن يتم الإبلاغ عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في طريقه إلى حوالى 800000 صفقة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 795000 صفقة والمسجل في عام 2007



