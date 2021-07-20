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الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس في كندا، وذلك للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أية إصابات بينهم جراء الحادث

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، وأشارت إلى أنه لا يوجد أية إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة مما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث

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مارجرجس كنيسة كندا حريق كنيسة في كندا

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