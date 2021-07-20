Advertisements

فيلم "ثانية واحدة" يعرض على منصة شاهد vip.. التفاصيل

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت منصة شاهد vip  عن طرح فيلم ثانية واحدة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك بعد رفع العمل من دور العرض السينمائية بأسابيع قليلة . 

 
حيث لم يتمكن فيلم ثانية واحدة من تحقيق إيرادات مرتفعة ، خلال منافسته على شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك .

ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة  

وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم ثانية واحدة

فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.


آخر الأعمال الفنية لـ دينا الشربيني

كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل قصر النيل، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.


كما تنظر  أيضا دينا الشربيني عرض فيلمها المؤجل "30 مارس"، الذي تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.


بالإضافة الى هذا العمل ، من المقرر ان يتم طرح فيلم "يوم 13" لـ دينا الشربيني  الذي انطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضي وشارك في بطولته كل من أحمد داود وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.


وكان أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني هو فيلم  " البعض لا يذهب للمأذون مرتين ، حيث يتم عرضه حالياً سينمائياً ، ويشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يعيد ثلاثي الأهلي لحساباته

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على بديل طاهر أمام البنك الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحسم موقفه من نجم يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب لا بديل له.. الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 19 ساعة

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:35 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

03:16 م

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة

05:29 م

برشلونة يحسم موقفه من نجم يوفنتوس

05:29 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان