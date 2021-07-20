فيلم "ثانية واحدة" يعرض على منصة شاهد vip.. التفاصيل

أعلنت منصة شاهد vip عن طرح فيلم ثانية واحدة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك بعد رفع العمل من دور العرض السينمائية بأسابيع قليلة .





حيث لم يتمكن فيلم ثانية واحدة من تحقيق إيرادات مرتفعة ، خلال منافسته على شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك .





ملخص أحداث فيلم ثانية واحدة





وتدور أحداث فيلم «ثانية واحدة» في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.





أبطال فيلم ثانية واحدة





فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته بطولة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.









آخر الأعمال الفنية لـ دينا الشربيني





كان آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، هو مسلسل قصر النيل، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وتم عرضه عبر قناة mbc مصر الفضائية.









كما تنظر أيضا دينا الشربيني عرض فيلمها المؤجل "30 مارس"، الذي تدور أحداثه فى إطار الساسبنس والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة كل من أحمد الفيشاوى، خالد الصاوى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبرى فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم.









بالإضافة الى هذا العمل ، من المقرر ان يتم طرح فيلم "يوم 13" لـ دينا الشربيني الذي انطلق تصويره يوم 16 ديسمبر الماضي وشارك في بطولته كل من أحمد داود وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي، وتأليف وإخراج وائل عبد الله.









وكان أخر أعمال الفنانة دينا الشربيني هو فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين ، حيث يتم عرضه حالياً سينمائياً ، ويشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد بالإضافة الى عدد من ضيوف الشرف.



