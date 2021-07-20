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خلال 24 ساعة.. ضبط 190 قطعة سلاح ناري و225 قضية مخدرات

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط (190) قطعة سلاح نارى، (225) قضية مخدرات وتنفيذ (79269) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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وزارة الداخلية مصر مخدرات سلاح الداخلية

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