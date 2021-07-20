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كشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفل بإحدى المقابر بقنا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال توجهه لمدفن عائلته عثر على جثة طفل داخل المدفن خاصتهم وما تبين أن الجثة لطفل فـى العقد الثانى من العمر عارى "فى حالة تحلل" وبجواره ملابسه كما تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن تحديد هوية الطفل، كما توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجل عم والد الطفل (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة قنا).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات الميراث بين والد المتهم وجد الطفل لوالده، حيث قام بإستدراج الطفل لداخل سيارة ربع نقل يعمل عليها " تم ضبطها "وتوجه به لمنطقة المقابر "محل العثور على الطفل" وقام بخنقه بإستخدام حبل وجرده من ملابسه وتسلق أحد المدافن وقام بإلقاء جثة الطفل للمدفن المجاور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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