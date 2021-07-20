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شؤون الحرمين: توزيع (60) ألف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
واس
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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (60) ألف مظلة اليوم على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان “هديتي مظلتي”، وتهدف إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الإفاضة، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام أو في ساحاته.

وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي بأن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعا لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام، و تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة على سلامة الحجاج خلال أدائهم طواف الإفاضة والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

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