كشف غموض مقتل كهربائي بالرصاص في أسيوط





حيث قال قائد السيارة إنه أثناء إستقلالهما السيارة هو والمجني عليه فوجئا بقيام شخصان يستقلان سيارة ملاكي (لا يعلم أرقامها)، بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه مما أدى إلى مصرعه ولاذا بالفرار.



وشُكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأسيوط توصلت جهوده إلى ارتباط عائلة المجنى عليه بخصومة ثأرية مع إحدى العائلات، واتهام والد المجنى عليه (مزارع - مقيم بذات العنوان) لأحد الأشخاص -مقيم بدائرة المركز، وأن المذكور وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز.





وبالبحث تبين قيام اثنين من المتهمين بتجهيز سلاح ناري وذخيرة والسيارة المستخدمة ورصد تحركات المجني عليه بالسيارة التي اعتاد على استقلالها "مستأجرة"، وبتاريخ الواقعة، وقام المتهمان الآخران باستقلال سيارة ملاكي قيادة أحدهما وتربصا للمجنى عليه، ولدى مشاهدة السيارة التى كان يستقلها قاما بإعتراضها وإطلاق أعيرة نارية صوب المجنى عليه فأحدثا إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ثلاثة من المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بصحة التحريات، وأرشد أحدهم عن السلاح المستخدم (بندقية آلية)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط المتهم الهارب.



كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقتل فنى كهرباء مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط، إثر إصابته بأعيرة نارية حال استقلاله سيارة ربع نقل قيادة (سائق - مقيم بدائرة المركز) وسيرهما بطريق الزراعى بدائرة المركز.