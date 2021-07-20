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المطربة سوما تتعرض لوعكة صحية.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
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تعد المغنية سوما أحدث المنضمين لمستشفى النجوم التي تتزايد أسمائها على مدار الفترة الماضية، بعد معاناتها مع المرض منذ فترة طويلة. 


مرت الفنانة سوما بمراحل مرضية مختلفة على مدار السنوات الماضية تسببت في ابتعادها عن الأضواء والغناء لفترة طويلة. 

حقيقة مرض سوما 

طلبت المغنية سوما من متابعيها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك الدعاء لها منذ يومين، ولكل مريض قائلة: "محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبد العزيز".  

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