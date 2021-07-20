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تعرف علي دور بورصة النيل في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وأفضل 5 شركات تداولاً بها هذا الأسبوع

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:55 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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بورصة النيل هي بورصة مصرية داخل بورصتي القاهرة والإسكندرية وهي أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث تسببت في إمكانية زيادة رأس المال وزيادة القيمة السوقية للشركة نتيجة العرض والطلب على أسهمها.
 
ومن ضمن دور بورصة النيل أيضاً هو المساهمة في دمج وإدخال قطاع كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الإدارة المالية والتنظيمية لهذه الشركات بسبب الالتزامات التي تتحملها لقيدها في البورصة.،والحصول على التمويل اللازم وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم.

وبمتابعة التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، لوحظ تصدر شركة بى أي جي للتجارة والإستثمار الأكثر تدلولاً بالبورصة المصرية  من حيث أحجام التداول خلال أسبوع وبقيمة 652.7 ألف جنيه ، تلاه المصرية لنظم التعليم الحديثة  بقيمة 962.2 ألف جنيه ، ثم أراب للتنمية والإستثمار العقاري 155.3 ألف جنيه ، ثم الأدوية للأسمدة والكيماويات بقيمة356 ألف جنيه ، ثم المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة 183 ألف جنيه.

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