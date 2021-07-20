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الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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جدد مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نادي سيمبا التنزاني من أجل الحصول على خدمات اللاعب لويس ميكسويني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وطلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من لجنة التخطيط ضرورة التعاقد مع ميكسويني بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز للغاية في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وأكد موسيماني على لجنة التخطيط أهمية التعاقد مع جناح فريق سيمبا التنزاني لحاجة الفريق إلى خدماته.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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