تطور جديد في مستقبل نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي الشهير خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعبين حريص على انتقال الدنماركي مارتن برايثوايت نجم برشلونة الإسباني إلى أحد أندية الإنجليزي.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أنه ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية زعمت أن برايثوايت قريب من الانتقال إلى برايتون ولكن يبدو أن لمينديز رأي آخر.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مينديز يتمتع بعلاقات قوية مع مسئولي وولفرهامبتون الإنجليزي ويعتبر وكيلًا لمعظم نجوم الفريق الإنجليزي لذلك يحاول أن يكون وسيطًا للنادي في معظم صفقاته.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن وولفرهامبتون سيخوض منافسة شرسة للغاية مع ناديي برايتون ووستهام الإنجليزيين على التعاقد مع النجم الدنماركي في الصيف الحالي.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن برايثوايت يرغب في الانتقال إلى نادي طموح ويمتلك القدرة على التأهل إلى البطولات الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة لا يمانع رحيل برايثوايت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة بعد التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو والهولندي ممفيس ديباي بالإضافة إلى حاجته إلى تخفيض الرواتب.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن أثارت مستويات برايثوايت البالغ من العمر 30 عاما في بطولة يورو 2020 إعجاب عدد من أندية البريميرليج.