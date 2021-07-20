باسم مغنية يستذكر والده برسالة مؤثرة بعد رحيله





وكتب باسم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "كيفك بيي؟؟ حتى لو مش موجود، ينعاد عليك".





كلام باسم المؤثر جداً، نال الكثير من علامات الإعجاب، وأعاد متابعوه تداول منشوره عبر صفحاتهم الخاصة، كما تلقى باسم الكثير من التعليقات، التي طلب خلالها المتابعون الرحمة لوالده.





استذكر الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ والده الراحل السيد عدنان عبد الحسين مغنية، الذي توفي العام الماضي، في مناسبة حلول ​عيد الأضحى​ المبارك، برسالة مؤثرة.