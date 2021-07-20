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إقبال ضعيف على حدائق المنصورة نهار أول ايام العيد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت حديقة شجر الدر في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ورصدت بوابة الفجر الإلكترونية، توافد المواطنين على الحديقة التي تعد الأكبر على مستوى المحافظة، وتستقطب المواطنين من جميع المراكز والقرى، للاستمتاع بالمساحة الخضراء الشاسعة.

وأكد إبراهيم أبو زيد، مدير حدائق غرب المنصورة، أنه تم طرح 100 ألف تذكرة لأيام العيد، قيمتها 3 جنيهات، وتم بيع أكثر من 1500 تذكرة خلال فترة العمل الأولى.

وأضاف أن الإقبال حتى الآن متوسطًا، ومتوقع زيادته مع غروب الشمس، وذلك نظرًا لانشغال المواطنين بذبح الأضاحي، وارتفاع درجة الحرارة.

وتعتبر حديقة شجر الدر، أكبر مسطح أخضر وحديقة مغلقة على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقبل الزائرين من كافة المراكز والقرى، وتفتح أبوابها منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساءًا، ويزداد الإقبال عليها خلال المناسبات والأعياد، وتقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة المشاية السفلية، وتضم مساحات خضراء، وكافتيريات، ومرسى للمراكب النيلية والجدافات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وملحق بها مدينة ملاهي وألعاب كهربائية.

وشهدت الحدائق بنطاق محافظة الدقهلية، توافد آلاف المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، عقب عودة الحياة تدريجيًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في إلغاء احتفالات المصريين بـ3 أعياد على مدار عامين.

وكثفت مديرية الأمن بالدقهلية، من جهودها لمنع أي أحداث تفسد فرحة المواطنين بالعيد، حيث تم الدفع بتعزيزات أمنية مكثفة بالشوارع والمياديين، للسيطرة على الوضع.

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