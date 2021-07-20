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إقبال ضعيف على حدائق المنصورة نهار أول ايام العيد
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:33 م
محمد كشك
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شهدت حديقة شجر الدر في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.
ورصدت بوابة الفجر الإلكترونية، توافد المواطنين على الحديقة التي تعد الأكبر على مستوى المحافظة، وتستقطب المواطنين من جميع المراكز والقرى، للاستمتاع بالمساحة الخضراء الشاسعة.
وأكد إبراهيم أبو زيد، مدير حدائق غرب المنصورة، أنه تم طرح 100 ألف تذكرة لأيام العيد، قيمتها 3 جنيهات، وتم بيع أكثر من 1500 تذكرة خلال فترة العمل الأولى.
وأضاف أن الإقبال حتى الآن متوسطًا، ومتوقع زيادته مع غروب الشمس، وذلك نظرًا لانشغال المواطنين بذبح الأضاحي، وارتفاع درجة الحرارة.
وتعتبر حديقة شجر الدر، أكبر مسطح أخضر وحديقة مغلقة على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقبل الزائرين من كافة المراكز والقرى، وتفتح أبوابها منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساءًا، ويزداد الإقبال عليها خلال المناسبات والأعياد، وتقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة المشاية السفلية، وتضم مساحات خضراء، وكافتيريات، ومرسى للمراكب النيلية والجدافات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وملحق بها مدينة ملاهي وألعاب كهربائية.
وشهدت الحدائق بنطاق محافظة الدقهلية، توافد آلاف المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، عقب عودة الحياة تدريجيًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في إلغاء احتفالات المصريين بـ3 أعياد على مدار عامين.
وكثفت مديرية الأمن بالدقهلية، من جهودها لمنع أي أحداث تفسد فرحة المواطنين بالعيد، حيث تم الدفع بتعزيزات أمنية مكثفة بالشوارع والمياديين، للسيطرة على الوضع.
ورصدت بوابة الفجر الإلكترونية، توافد المواطنين على الحديقة التي تعد الأكبر على مستوى المحافظة، وتستقطب المواطنين من جميع المراكز والقرى، للاستمتاع بالمساحة الخضراء الشاسعة.
وأكد إبراهيم أبو زيد، مدير حدائق غرب المنصورة، أنه تم طرح 100 ألف تذكرة لأيام العيد، قيمتها 3 جنيهات، وتم بيع أكثر من 1500 تذكرة خلال فترة العمل الأولى.
وأضاف أن الإقبال حتى الآن متوسطًا، ومتوقع زيادته مع غروب الشمس، وذلك نظرًا لانشغال المواطنين بذبح الأضاحي، وارتفاع درجة الحرارة.
وتعتبر حديقة شجر الدر، أكبر مسطح أخضر وحديقة مغلقة على مستوى محافظة الدقهلية، وتستقبل الزائرين من كافة المراكز والقرى، وتفتح أبوابها منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى الحادية عشرة مساءًا، ويزداد الإقبال عليها خلال المناسبات والأعياد، وتقع على مساحة 8 أفدنة بمنطقة المشاية السفلية، وتضم مساحات خضراء، وكافتيريات، ومرسى للمراكب النيلية والجدافات، ومنطقة ألعاب للأطفال، وملحق بها مدينة ملاهي وألعاب كهربائية.
وشهدت الحدائق بنطاق محافظة الدقهلية، توافد آلاف المواطنين للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى، عقب عودة الحياة تدريجيًا بسبب أزمة فيروس كورونا، والتي تسببت في إلغاء احتفالات المصريين بـ3 أعياد على مدار عامين.
وكثفت مديرية الأمن بالدقهلية، من جهودها لمنع أي أحداث تفسد فرحة المواطنين بالعيد، حيث تم الدفع بتعزيزات أمنية مكثفة بالشوارع والمياديين، للسيطرة على الوضع.
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