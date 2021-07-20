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بهذه الكلمات هنأ حكيم الأمة الأسلامية بحلول عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
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هنأ المطرب حكيم متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الأضحى المبارك.


ونشر حكيم مجموعة من الصور له، وعلق قائلا: «‬‏يا رب كل واحد يكون فى مكان دلوقتي مبسوط فيه ومقضي إجازة سعيدة.. وكل سنة وانتوا طيبين.. والليلة عيد».


يشار إلى أن أغنية حكيم الجديدة الليلة عيد التي طرحها قبل عيد الفطر عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب حققت نحو 3.6 مليون مشاهدة، وتصدر اسمه تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.


الليلة عيد أغنية حكيم الجديدة التي كتب كلماتها صلاح مندي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وظهر في حكيم في فيديو الأغنية بجلسة تصوير جديدة له على البحر، وطرحها قبيل عيد الفطر المبارك تهنئة منه لجمهور. 

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