تقرير.. "البيتكوين" ستهيمن على التمويل العالمي خلال 30 عام

توقع تقرير صادر من موقع " Finder.com" وهو موقع متخصص في مقارنة التمويل الشخصي، العملة الرقمية ستهيمن على التمويل العالمي في غضون 30 عاما تقريبا.

وشمل التقرير استطلاع آراء 42 خبيرا في العملات الرقمية حول مستقبلها، وتوقع 54% منهم أن تكون البيتكوين المسيطرة على التمويل العالمي بحلول 2050.

وبحسب ما جاء في التقرير، يعتقد خبراء أن بعض البلدان «ستستفيد من بيتكوين عملة أساسية مع التداول الثابت وسهولة تحويل الأموال، وسيكون من المفيد لهم الانتقال إلى نموذج غير مصرفي متأصل في هذا النظام البيئي».

ويتوقع أن تتجاوز عملة بيتكوين العملات الورقية بحلول عام 2025، عندما سيبلغ سعرها 150 ألف دولار.

ويعتقد 55% من أعضاء لجنة الخبراء أن بيتكوين ستصبح العملة المفضلة في الدول النامية، حيث بات الفنزويليون يستخدمون العملة المشفرة وسيلة للتغلب على التضخم المفرط الذي تعاني منه البلاد، إلا أن 44% من 41 مشاركاً في الاستطلاع لا يعتقدون أن فرط تداول العملات المشفرة سيحدث.

جاء هذا التقرير وسط تراجعات وهبووط حاد تشهدها العملات الرقمية خلال تعاملات هذا الاسبوع.