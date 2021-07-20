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عمرو دياب يتصدر تريند تويتر ب"أحلى ونص"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر الهضبة عمرو دياب، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد طرح اغنيته الجديدة "أحلى ونص".
وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة "أحلى ونص" والتي تعد ثالث أغنياته في صيف 2021.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم ، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
وكان الهضبة قد طرح منذ أيام ثاني أغنياته الصيفية وهي "اتقل" من كلمات تامر حسين ولحن مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.
وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، وتصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك تصدرت قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.
وتعد اغنية "أحلى ونص" هي ثالث اغاني الهضبة في ضيف 2021 بعد أن طرح اغنية "الدنيا بترقص" ثم طرح بعدها "اتقل".

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