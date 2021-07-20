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5 صفقات مدوية.. كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احتياجاته الفنية لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون طلب من مسؤولي نادي الزمالك، تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في المراكز التي يُعاني منها الفريق من نقص عددي.

 

وتابع المصدر، أن على رأس تلك المراكز خط الوسط، حيث طلب ضرورة التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب نادي بيراميدز، حيث يرى أنه أفضل بديل لتعويض التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي.

 

كما طلب كارتيرون، ضم أحمد عادل ميسي، جناح فريق مصر المقاصة، حيث أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق حال إتمام التعاقد معه.

 

ويرغب كارتيرون أيضًا في التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في ظل إجادة اللاعب اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

 

كما حدد كارتيرون أيضًا ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي، يكون على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.

 

ويسعى المدرب الفرنسي لتدعيم مركز قلب الدفاع بلاعبين مميزين، في ظل عدم قناعته بمستوى محمد عبدالسلام، الذي استقر على رحيله في نهاية الموسم الجاري، حيث طلب التعاقد مع محمود شبانة، مدافع نادي أسوان ومحمد فتح الله، مدافع غزل المحلة.

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