5 صفقات مدوية.. كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي
حدد
الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،
احتياجاته الفنية لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون طلب من مسؤولي نادي الزمالك،
تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في
المراكز التي يُعاني منها الفريق من نقص عددي.
وتابع
المصدر، أن على رأس تلك المراكز خط الوسط، حيث طلب ضرورة التعاقد مع نبيل عماد
دونجا، لاعب نادي بيراميدز، حيث يرى أنه أفضل بديل لتعويض التونسي فرجاني ساسي،
الذي رفض تجديد عقده مع النادي.
كما
طلب كارتيرون، ضم أحمد عادل ميسي، جناح فريق مصر المقاصة، حيث أشاد بإمكانيات
اللاعب الفنية، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق حال إتمام التعاقد معه.
ويرغب
كارتيرون أيضًا في التعاقد مع أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، وذلك في ظل
إجادة اللاعب اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
كما
حدد كارتيرون أيضًا ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي، يكون على مستوى عالٍ من
الكفاءة الفنية، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.
ويسعى
المدرب الفرنسي لتدعيم مركز قلب الدفاع بلاعبين مميزين، في ظل عدم قناعته بمستوى
محمد عبدالسلام، الذي استقر على رحيله في نهاية الموسم الجاري، حيث طلب التعاقد مع
محمود شبانة، مدافع نادي أسوان ومحمد فتح الله، مدافع غزل المحلة.