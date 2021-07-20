Advertisements

الأسهم الأمريكية تتجاهل تراجعات الأمس و تفتتح تعاملاتها على مكاسب قوية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:55 م
البورصة الامريكية
البورصة الامريكية
وكالات
Advertisements

افتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء، إذ انتعشت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد بعد مبيعات كثيفة في الجلسة الماضية، بينما قفزت أسهم آي.بي.إم بفضل نتائج قوية للربع الثاني.

 

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 19.8 نقطة، أو ما يعادل 0.06 بالمئة، إلى 33981.79 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.6 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 4265.11 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.5 نقطة أو ما يعادل 0.39 بالمئة إلى 14330.462 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤشرات البورصة الامريكية البورصة الامريكية اليوم الاسهم الامريكية ارتفاعات البورصة الامريكية

أخبار تهمك

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

5 صفقات مدوية.. كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحسم موقفه من نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تصعد فى بداية التداولات بدعم من الأسهم النفطية

بورصة أمريكا تصعد في ختام تعاملات الأسبوع

الاسهم التكنولوجيا تدعم البورصة الأمريكية في افتتاحية تعاملاتها اليوم

البورصة الأمريكية تنهي تعاملات اليوم عند مستويات قياسية جديدة

الأسهم الأمريكية تفتح تعاملاتها على ارتفاعات مع ترقب إجراءات عزل ترامب

مؤشرات البورصة الأمريكية تفتح تعاملات اليوم عند مستويات قياسية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

06:10 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

03:16 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان