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هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عرضت فضائية "تن" تقريرًا رصد فشل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في تحقيق المقصود من الملء الثاني للسد، حيث كان من المفترض أن يتم الملء بـ 13 مليارات ونصف.

وحتى الآن انتهى الملء الثاني للسد بـ 3 مليارات، ليصل إجمالي ما تم تخزينه بعد الملء الأول والثاني إلى 8 مليارات متر مكعب من المياه بعدما كان مستهدف أن يتم ملء 18 مليار ونصف متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أن هناك مشكلة فنية كبيرة خلال عملية الملء جعلت إثيوبيا تكتفي في الملء الأول بـ 5 مليارات متر مكعب بالإضافة إلى 3 مليارات في الملء الثاني.

وذكر التقرير أن موقف مصر والسودان بدا أكثر تماسكا ولم يتغير من رفض أي تخزين دون الوصول إلى اتفاق عادل وملزم قانوني بشأن عملية الملء والتشغيل ولاسيما إذا استمرت إثيوبيا في تصرفاتها الأحادية وسوء نية إرادتها السياسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

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مصر سد النهضة السد الاثيوبي اثيوبيا ابي احمد

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