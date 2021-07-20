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برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:00 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني من المحتمل أن يضم أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة حدد الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد كهدف لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني يدرس تقديم عرض لإستعارة النجم الهولندي البالغ من العمر 24 عامًا والذي عانى في المان يونايتد منذ انضمامه له من آياكس مقابل 48 مليون دولار في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فان دي بيك هو الأحدث في سلسلة طويلة من نجوم خط الوسط المرتبطين ببرشلونة بالإضافة إلى لاعبين على رأسهم الإسباني ساؤول نيجويز نجم أتليتيكو مدريد الإسباني والبرتغالي ريناتو سانشيز نجم ليل الفرنسي.
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