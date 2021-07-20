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برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني من المحتمل أن يضم أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة حدد الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط مانشستر يونايتد كهدف لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النادي الكتالوني يدرس تقديم عرض لإستعارة النجم الهولندي البالغ من العمر 24 عامًا والذي عانى في المان يونايتد منذ انضمامه له من آياكس مقابل 48 مليون دولار في الميركاتو الصيفي الماضي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فان دي بيك هو الأحدث في سلسلة طويلة من نجوم خط الوسط المرتبطين ببرشلونة بالإضافة إلى لاعبين على رأسهم الإسباني ساؤول نيجويز نجم أتليتيكو مدريد الإسباني والبرتغالي ريناتو سانشيز نجم ليل الفرنسي.

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