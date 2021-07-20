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وزير النقل والخدمات اللوجستية يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
واس
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 رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر -باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية- التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى -عز وجل- أن يختم للحجاج مناسكهم بالقبول، وأن يجيب دعاءهم وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.
وقال معاليه: إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدت مبكرا لموسم حج هذا العام من خلال رفع الجاهزية في مسارات القطاع كافة، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تنظم وتسهل حركة حجاج بيت الله الحرام، مشيرا إلى أنه تم تعزيز الخدمات وتكثيف الجهود عبر المطارات التي تستقبل الحجاج ، إضافة إلى خدمات قطار الحرمين الشريفين لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، او من خلال الحافلات واستخدام شبكة الطرق البرية، حيث أسهم تطوير البُنى التحتية ومبادرات سلامة الطرق وبرامج جودة الخدمات المقدمة في رفع مستوى السلامة والصيانة على الطرق، خاصة التي تؤدي للمشاعر المقدسة، مع توسيع التعاون والشراكة مع منظومة الحج في القطاعين العام والخاص لتوفير العديد من الخدمات اللوجستية المصاحبة وتمكين حجاج البيت الحرام من أداء مناسكهم بكل سكينة وطمأنينة.
ونوّه بأن هذه الأعمال تأتي في ظل منظومة متكاملة من الخدمات الرفيعة والتجهيزات الواسعة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن المملكة -التي شرفها الله سبحانه وتعالى بخدمة ضيوف بيته الحرام- سخّرت جميع الإمكانات لتوفير سبل الراحة للحجاج خلال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وثمن معاليه جهود منسوبي ومنسوبات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وجميع العاملين في موسم حج هذا العام، لما بذلوه من جهود كبيرة أسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم والمحافظة على سلامتهم.
واختتم المهندس الجاسر كلمته بالشكر لله سبحانه وتعالى بأن منَّ على حجاج بيته الحرام بالوقوف في عرفة في أجواء إيمانية واحترازات وقائية ، سائلًا الله أن يديم على المملكة وقيادتها الرشيدة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

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