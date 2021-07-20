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جانيت يلين: التعريفات الجمركية على البضائع الصينية أضرت المستهلكين الأمريكيين

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:15 م
جانيت يلين
جانيت يلين
وكالات
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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين،  إن التعريفات الأمريكية التي ظلت على الواردات الصينية أضرت بالمستهلكين الأمريكيين.

جاءت تلك التصريحات على هامش مقابلة صحفية لها مع جريدة نيويورك تايمز

وقالت إن "وجهة نظري الشخصية هي أن التعريفات الجمركية لم تُفرض على الصين بطريقة مدروسة للغاية فيما يتعلق بأماكن وجود المشاكل وما هي المصلحة الأمريكية"، في إشارة إلى التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة لحماية الصناعات الأمريكية الرئيسية.

وأضافت أن "التعريفات الجمركية هي ضرائب على المستهلكين. وفي بعض الحالات، يبدو لي أن ما فعلناه أضر بالمستهلكين الأمريكيين، ونوع الصفقة التي تفاوضت عليها الإدارة السابقة لم تعالج في الواقع من نواح كثيرة ما نواجهه من مشاكل أساسية مع الصين"

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