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وزيرة الهجرة تطمئن المصريين بشأن الجالية بكندا عقب حريق كنيسة مارجرجس

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع رموز الجالية المصرية في كندا، والأنبا مينا أسقف ميسيسوجا، فانكوفر وغرب كندا، عقب اندلاع حريق بكنيسة مارجرجس في كندا، وذلك للاطمئنان على الجالية المصرية هناك، وما إذا كان هناك أية إصابات بينهم جراء الحادث.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنها اطمأنت على الجالية المصرية بكندا عقب حادث حريق الكنيسة، وأشارت إلى أنه لا يوجد أية إصابات بينهم، معربة عن أسفها لما حدث للكنيسة مما أدى إلى حريق مبناها بالكامل وكل محتوياتها وأيقوناتها.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه مازالت التحقيقات جارية بشأن ملابسات وأسباب الحادث.

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