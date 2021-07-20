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لامبروجيني تكشف عن أول سكوتر كهربائي للشركة "AL1"

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:18 م
سكوتر لامبورجيني AL1
سكوتر لامبورجيني AL1
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أعلنت شركة لامبورجيني الإيطالية الكشف عن أول سكوتر كهربائي في تاريح الشركة، ويحمل سكوتر لامبورجيني الجديد اسم "AL1"، وفيما نقدم لكم مواصفاته وسعره.

يحمل سكوتر لامبورجيني "AL1" محرك واحد ينتج 350 واط، مع بطارية سعة 280 كيلوواط-ساعة.

كما لامبورجيني زودت سكوتر "AL1"  بنظام تعليق أمامي لركوب أكثر راحة وأمناً، كما وفرت 3 وضعيات قيادة تحدد السرعة القصوى للمركبة بـ 6 كم/سفي وضع ECO وعند 20 كم/ساعة في وضعية D حتى 25 كم/س.

ويشار إلى أن الشركة تعرض السكوتر للبيع فقط بسعر 499 يورو، وتأمل الشركة أن السكوتر التالي سيكون أسرع وأفضل.

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