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بوتين : الذكاء الاصطناعي مستقبل صناعة الطائرات

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:23 م
الطائرات بدون طيار
الطائرات بدون طيار
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حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهم مسارات صناعة الطيران في المستقبل، وقال إن المستقبل هو للطائرات بدون طيار ولتطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الطائرات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض "ماكس 2021" الدولي للطيران، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين: "(ماكس) يتطلع إلى المستقبل، والمستقبل للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية والذكاء الاصطناعي هذه الاتجاهات التي ستطور قطاع الطيران في المستقبل".

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