Advertisements

طيران الجيش الصومالي يغير على حركة الشباب

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


شنت القوات الخاصة في الجيش الوطني الصومالي غارة جوية على حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي في ولاية غلمدغ وسط البلاد.

وأجرت القوات الخاصة للجيش الوطني "الكوماندوs" صباح اليوم عملية أمنية مشتركة مع القوات الأمريكية في إفريقيا.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الغارة الجوية استهدفت مليشيات الشباب ولم يصب أحد من المدنيين بأذى.

وتشن القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الصومالي على فلول مليشيات الشباب المتمردة في المناطق الشرقية بولاية غلمدغ وسط البلاد.

والاثنين، أفادت وكالة الأنباء الصومالية بأن 15 عنصرا من حركة الشباب لقوا مصرعهم في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي، في مناطق تابعة لإقليم جوبا السفلى بجنوب البلاد.

وقال ضباط في القوات الوطنية الخاصة لوسائل إعلام الدولة إن العملية العسكرية استهدفت بقوة مخابئ للإرهابيين، حيث تمت تصفية 15 عنصرا من المقاتلين المتمردين دون أضرار للمدنيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الصومال الجيش الصومالي الجيش

أخبار تهمك

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب لا بديل له.. الصخرة يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

5 صفقات مدوية.. كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحسم موقفه من نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 20 ساعة

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الغارات الأمريكية تقتل 3 من مقاتلى حركة الشباب الصومالية

الجيش الأمريكي: مقتل 9 من مسلحي حركة الشباب الصومالية في غارة جوية

غارة أمريكية تقتل 4 من حركة "الشباب" الصومالية

واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى الصومال

حركة متطرفة تهاجم مجمعا للأمم المتحدة في مقديشو

عاجل.. الجيش الأمريكي يقتل 35 مسلحا في الصومال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

06:10 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

03:16 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان