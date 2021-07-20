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حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه ترددت أنباء عن تخلي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عن جزء من راتبه من أجل تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

 

وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد ميسي مع برشلونة انتهى في يونيو الماضي.

 

 وزعمت تقارير صحفية أن البرغوث الأرجنتيني توصل إلى اتفاق مع برشلونة من أجل تجديد عقده لمدة 5 مواسم مع تخفيض راتبه بنسبة 50%.

 

وأكد البرنامج الإسباني أن ميسي لم يخفض راتبه، حيث أنه اتفق على أن يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 150 مليون يورو مقابل اللعب مع برشلونة لمدة موسمين.

 

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ميسي مستمر مع برشلونة في الموسم المقبل بشكل نهائي خاصة بعد أن رفض خورخي ميسي والده ووكيل أعماله جميع العروض المقدمة من جانب مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

 

ولفت البرنامج الإسباني أن تقارير صحفية إسبانية ادعت أن مسئولي السيتيزنز وباريس سان جيرمان تواصلوا مع والد ميسي من أجل التعاقد مع مجانا البرغوث الأرجنتيني في الصيف الحالي عقب تعثر تجديده مع برشلونة بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

 

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