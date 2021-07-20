معلول يشيد بدور موسيماني مع الفريق

أشاد علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخبرات بيتسو موسيماني المدير الفني في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد أن نجح في قيادة الأحمر إلي الفوز بالمسابقة للعام الثاني علي التوالي.





وقال معلول في تصريحات إذاعية لراديو تونس:" موسيماني أصبح مدرب خبير

في مسابقة دوري الأبطال منذ أن كان مدربا لفريق صن داونز الجنوب إفريقي".





وأضاف:" موسيماني جلب للأهلي بطولتين متتاليتين بفضل خبراته ووجد ظروفا مريحة للنجاح متمثلة في لاعبين ممتازين وإدارة محترفة".



