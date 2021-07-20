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إيطاليا تسجل 10 وفيات و3558 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 10 وفيات و3558 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 127884، فيما عدد الإصابات خطى الـ4 ملايين.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 7 وفيات و2072 إصابة بالفيروس.

وتسجل إيطاليا ثاني أعلى معدل بعدد الوفيات جراء الفيروس في أوروبا، وثامن أعلى معدل وفيات في العالم.

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