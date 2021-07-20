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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 22.9 مليون

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
واس
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 أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد – 19” إلى 22,981,554 جرعة، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و4.5 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.4 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 212 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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