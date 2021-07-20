Advertisements

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

يسعى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع صفقات متميزة للعب في منطقة وسط الملعب، وذلك بعد رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي، وعدم جاهزية محمود عبد العزيز.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أبرز اللاعبين المرشحين على طاولة لجنة الزمالك في الوقت الحالي، الإيفواري سيرجي أكا، لاعب فريق الجونة.

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع نادي الجونة بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الراهن دون العودة إلى إدارة ناديه، وهو ما يتفق مع سياسة مسئولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع اللاعبين مجانًا.

 

وهناك عقبتان في ضم سيرجي أكا وهي موافقة واقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، لكي لا يتم التعاقد مع اللاعب ومن ثم يتم تجميده على دكة البدلاء بحجة عدم رغبته في التعاقد معه.

 

 وكذلك الراتب السنوي للاعب، والذي يتمسك بالحصول على مليون دولار سنويا في حين توقف عرض الزمالك عند 700 ألف دولار، ما يعني أن 300 ألف دولار فقط ستكون كفيلة بحسم وجهة اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أخبار تهمك

حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

منذ 35 دقيقة

5 صفقات مدوية.. كارتيرون يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

موسيماني يستقر على صفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

برشلونة يوافق على انتقال لاعبه إلى البريميرليج

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 4 ساعات

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أتلتيكو مدريد يحسم عودة جريزمان

منذ حوالي 4 ساعات

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ ساعة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من نجم يوفنتوس

منذ ساعتين و 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

06:10 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

03:16 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان