القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

يسعى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع صفقات متميزة للعب في منطقة وسط الملعب، وذلك بعد رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي، وعدم جاهزية محمود عبد العزيز.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أبرز اللاعبين المرشحين على طاولة لجنة الزمالك في الوقت الحالي، الإيفواري سيرجي أكا، لاعب فريق الجونة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع نادي الجونة بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ في الوقت الراهن دون العودة إلى إدارة ناديه، وهو ما يتفق مع سياسة مسئولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع اللاعبين مجانًا.

وهناك عقبتان في ضم سيرجي أكا وهي موافقة واقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، لكي لا يتم التعاقد مع اللاعب ومن ثم يتم تجميده على دكة البدلاء بحجة عدم رغبته في التعاقد معه.

وكذلك الراتب السنوي للاعب، والذي يتمسك بالحصول على مليون دولار سنويا في حين توقف عرض الزمالك عند 700 ألف دولار، ما يعني أن 300 ألف دولار فقط ستكون كفيلة بحسم وجهة اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.