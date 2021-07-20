القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية
يسعى
مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع صفقات متميزة للعب في
منطقة وسط الملعب، وذلك بعد رحيل التونسي الدولي فرجاني ساسي، وعدم جاهزية محمود
عبد العزيز.
حيث
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أبرز اللاعبين المرشحين على طاولة لجنة
الزمالك في الوقت الحالي، الإيفواري سيرجي أكا، لاعب فريق الجونة.
ومن
المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع نادي الجونة بنهاية الموسم الجاري، ويحق له
التوقيع لأي نادٍ في الوقت الراهن دون العودة إلى إدارة ناديه، وهو ما يتفق مع
سياسة مسئولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع اللاعبين مجانًا.
وهناك
عقبتان في ضم سيرجي أكا وهي موافقة واقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير
الفني الحالي للزمالك، لكي لا يتم التعاقد مع اللاعب ومن ثم يتم تجميده على دكة
البدلاء بحجة عدم رغبته في التعاقد معه.
وكذلك الراتب السنوي للاعب، والذي يتمسك بالحصول
على مليون دولار سنويا في حين توقف عرض الزمالك عند 700 ألف دولار، ما يعني أن
300 ألف دولار فقط ستكون كفيلة بحسم وجهة اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويستعد
الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة
الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.