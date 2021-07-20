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وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
واس
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 تفقد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم ، المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وبدأ جولته التفقدية بمستشفى منى الوادي بمشعر منى ، الذي تبلغ سعته السريرية 85 سريرا و24 سريرا بقسم الطوارئ و6 أسرة للإنعاش القلبي الرئوي و4 أسرة لحالات الاشتباه في الأمراض التنفسية)، بالإضافة إلى 4 أسرة للغسيل الكلوي ، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 25سريرا ، فضلاً عن 22 سريرا لحالات الإجهاد الحراري ،وتم اكتمال تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والأجهزة ودعمه بـ 240 من الكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية، إذ يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله .

كما زار معاليه مقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة واطلع على إمكانيات الهيئة من قوى بشرية وأسطولها الإسعافي المتمثل بسيارات الإسعاف وعربات الكوارث والدراجات النارية وعربات القولف وسيارات الخدمة المدعمة للعملية الإسعافية الميدانية، وتوظيف الجوانب التقنية في عملها الإسعافي لتقديم خدمات إسعافية ذات جودة عالية , حيث تشارك الهيئة في حج هذا العام بأكثر من 549 من الكادر الطبي ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ موزعين على 51 مركزا إسعافيا في العاصمة المقدسة ومشعر منى ومزدلفة وعرفات ومجمع الإسناد.

ووقف معالي وزير الصحة على مدى استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وتابع التطورات الجارية، فيما شملت جولته عددًا من الأقسام المتخصصة.

واطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر، التي تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي .

وأوضح الدكتور الربيعة أن وزارة الصحة هيأت لموسم حج هذا العام 1442هـ عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

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