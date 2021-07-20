أسعار"الذهب" تواصل الارتفاع في أول أيام عيد الأضحى .. والجرام يقفز 5 جنيه

واصلت أسعار الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021 أول ايام عيد الاضحى، ارتفاعها وسط إقبال ضعيف على عمليات شرائه التي كانت تزدهر في نفس التوقيت من كل عام.

وقال ناجي فراج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب سجلت قفزات جديدة في منتصف تعاملات اليوم؛ ليرتفع سعر الجرام الواحد نحو 5 جنيه مقارنة بالامس الاثنين.





و استكمل سعر الذهب العالمي صعوده اليوم، حيث ارتفع في المعاملات الفورية اليوم 0.2 % إلى 1815.61 دولار للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1817.90 دولار.





اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20/ 7 / 2021 اول ايام عيد الأضحي :

وبهذه الزيادات السعرية، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 795 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 بلغ نحو 682 جنيه، وجرام الذهب عيار 24 حقق 908 جنيه، والجنيه الذهب 9350 جنيه.

وتابع" فرج" خلال تصريحات صحفية لـ " الفجر"، " بالطبع تلك الزيادة المستمرة تعود إلى ارتفاع بقيمة 15 دولار في سعر الأوقية بالسوق العالمي بسبب المخاوف من عود إنتشار فيروس كورونا في شكل متحور."





وأضاف، " أن معظم محلات الذهب تشهد حاليا اغلاق خلال إجازة عيد الأضحى في مصر ، منوها إلى أن هناك ركود نسبي في المبيعات".