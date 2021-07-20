Advertisements

إدخال متهم بعملية طعن مستشفى الأمراض العقلية في ألمانيا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلن محققون ألمان أن المتهم بعملية طعن بسكين الشهر الماضي في مدينة فورتسبورغ، أدخل مستشفى الأمراض العقلية.
وجاء القرار بعد أن قرر الخبراء أن منفذ العملية ربما لا يكون متحملا المسؤولية جنائيا عن سلوكه.

واحتجز المشتبه به بعد الهجوم مباشرة، لكن محكمة محلية أمرت الأسبوع الماضي بإحالته إلى مستشفى للأمراض النفسية مؤقتا بعد أن أثار تقييم الخبراء الشكوك في مدى تحمله المسؤولية جنائيا.

وتم نقله إلى المستشفى يوم الثلاثاء وقال المحققون إن تقرير الخبراء النهائي "سيستغرق بعض الوقت".

وأسفر هجوم 25 يونيو داخل وخارج متجر في مدينة بافاريا عن مقتل 3 نساء وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وأطلقت الشرطة الرصاص على ساق المشتبه به وهو صومالي عمره 24 عاما، واعتقلته بعد محاصرة المارة له بالمقاعد والعصي.

ورجح المحققون أن تكون دوافع الهجوم نابعة من التطرف الإسلامي، بعدما أفاد شهود بأنه صاح مرتين "الله أكبر"، كما أشار إلى "الجهاد" بعد اعتقاله، إلا أن الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا والادعاء العام في ميونيخ صرحا يوم الثلاثاء بأنه بعد تقييم هاتفه المحمول لم يعثر على دعاية أو مواد متطرفة أخرى، ولا أي شيء يشير إلى ضلوع آخرين في الهجوم.

وقال المحققون في بيانهم إن الخبراء ما زالوا بصدد تقييم "ما إذا كانت المعتقدات الدينية للمشتبه به قد لعبت دورها في الهجوم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمليات طعن طعن المانيا الامراض العقليه

أخبار تهمك

صفقة تبادلية نارية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية.. الزمالك يقترب من ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

الهجرة تكشف حقيقة إصابة مواطنين في حريق كنيسة بكندا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصر على الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يخطط لضم نجم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حقيقة تنازل ميسي عن نصف راتبه لبرشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الموت يفجع أحمد شيبة في أول أيام عيد الأضحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يرد على حديث السيسي عن السد الإثيوبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يومين

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تجديد حبس المتهم بارتكاب حادث طعن السائحين بالغردقة وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية

تقارير: منفذ هجوم السكين في باريس كان يخضع للعلاج النفسي

إصابة شخصين جراء حادثة طعن بشرق ألمانيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:58 م

هل فشل آبي أحمد بالملء الثاني للسد الإثيوبي؟.. شاهد التفاصيل

عاجل.. السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: مصر ستحافظ على أمنها المائي التاريخي

07:33 م

عاجل.. سوما تعاني من مرض نادر تعرف علي تطورات حالتها الصحية!

03:35 م

عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

08:32 م

عاجل.. الأهلي يرحب برحيل بواليا في صفقة تبادلية

05:58 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان