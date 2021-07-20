المنشآت الفندقية: نجحنا في فتح أسواق سياحية جديدة.. تعرف عليها

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك تفتيش دوري من وزارة السياحة والآثار للتعرف على مدى التزام المنشآت الفندقية بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.



وأضاف "عاقل" في حواره ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أنه يتم تعقيم الحقائب والأماكن العامة وحمامات السباحة ويتم تبخير الغرف بمادة البخار مع دخول وخروج كل نزيل.



وأكد أن هناك إجراءات كثيرة يتم إلزام الفنادق بها لم تكن موجودة قبل الجائحة وأصبحت موجودة الآن، مستطردًا "نجحنا في فتح أسواق سياحية جديدة إلى مصر".



ولفت إلى أن هناك بعض الأسواق التي لم تكن لها دور رئيسي في سوق السياحة المصرية أصبح لها دور الآن وعلى رأسها السياحة الأوكرانية الوافدة إلى المنتجعات في جنوب سيناء والبحر الأحمر.



وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية هي ممثل للقطاع الخاص، وكل هذه المنشآت وقطاع السياحة بأكمله حصل على دعم كبير من الدولة ومن صندوق الطوارئ بعد الضرر الذي تعرض له القطاع في ظل الجائحة.



وأوضح أن نسب الإشغال السياحي تختلف من كل محافظة إلى الأخرى، مؤكدًا أن السماح بدخول القادمين إلى مصر بشهادة التطعيم بلقاح كورونا بدون الحاجة إلى شهادة pcr سيكون له مردود جيد على السياحة المصرية التي ستشهد انفراجة قريبًا.

