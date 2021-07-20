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حالة الطقس غدا الأربعاء 17 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى في مصر
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:23 م
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا مفصلًا عن عن حالة الطقس غدا الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في جمهورية مصر العربية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل حالة الجو غدا ثاني يوم العيد في مصر.
حالة الطقس غدا الأربعاء 21 يوليو 2021
أوضحت "الأرصاد"، أن طقس الغد ثاني أيام عيد الأضحى، حار نهارًا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأضافت، أن طقس الليل معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.
حالة الجو ثاني أيام عيد الأضحى
وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
أما البحر الأحمر، تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
حالة الطقس غدا الأربعاء 17 يوليو 2021 ثاني أيام عيد الأضحى في مصر
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