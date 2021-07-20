ننشر الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية

تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية، حيث كشفت أنه يستحب أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها.





وأشارات دار الإفتاء "لو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، إلى أن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".







