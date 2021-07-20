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ننشر الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:28 م
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تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن الطريقة الصحيحة لتوزيع وتقسيم الأضحية، حيث كشفت أنه يستحب أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها، ويتصدق بثلثها.
وأشارات دار الإفتاء "لو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، إلى أن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضى الله عنهما: "الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".
وأضافت الإفتاء، وأما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإن يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج فى ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب "الجزار" مقابل أجره أو كجزء منه.
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