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عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
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يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري خلال الأيام القادمة. 


واستقر موسيماني على رحيل والتر بواليا ومروان وإعارة الثنائي بيكهام وناصر ماهر خلال الميركاتو المقبل. 


ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية أيضا خلال الفترة القادمة في جلسة بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة. 


وحقق الأهلي فوزا كبيرا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية.

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