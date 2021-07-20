عاجل.. موسيماني يطيح رباعي الأهلي في نهاية الموسم





يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف الراحلين عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري خلال الأيام القادمة.









واستقر موسيماني على رحيل والتر بواليا ومروان وإعارة الثنائي بيكهام وناصر ماهر خلال الميركاتو المقبل.









ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية أيضا خلال الفترة القادمة في جلسة بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.







