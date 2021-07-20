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شاهد.. عقد قران نجلة الفنان محمد سليمان

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
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احتفل الفنان محمد سليمان بعقد قران ابنته صوفيا، ونشر صور من الحفل على حسابه بموقع فيسبوك. 

عقد قران ابنة محمد سليمان 

وعلق محمد سليمان على صور عقد قران ابنته قائلا:" اللحظة التي كنت أنتظرها ولكن عندما حدثت أصبحت عاطفيا". 

وعلق العديد من متابعي الفنان محمد سليمان على موقع فيسبوك، حول ابنته المحجبة التي فاجأت الجمهور بشكلها في حفل عقد قرانها.



تصدر الفنان محمد سليمان تريند مواقع التواصل الاجتماعي في يناير الماضي بسبب مشهد له من مسلسل هذا المساء مع إياد نصار وأروى جودة. 

وكشف الفنان محمد سليمان، عن سبب ترند «#ده_هاني» الذي انتشر على السوشيال ميديا.

وتحدث «محمد سليمان» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» عن  شخصية «هاني» في مسلسل «هذا المساء»، قائلًا «هاني متجوز، وأنجب من زوجته ولدا مصابا بالصرع، إضافة إلى أن هاني متربي ونشأ مع ليلي "الفنانة أروى جودة" منذ صغرهما، فالعلاقة بينهما في المسلسل شبه أُسرية».

وأضاف الفنان محمد سليمان «من جانب آخر، ليلى متجوزة من أكرم "آسر ياسين"، ولكن أكرم جاله نزوة وتزوج على ليلى، من فتاة تعيش بالطبقة الشعبية، أي غير الطبقة التي يعيش بها أكرم وليلى، وبالتالي بدأ أكرم يشك في ليلى"، معقبًا "ليلى أصلًا مش بتعمل حاجة غلط، وهو اللي بيعمل غلط ومخبي، عشان كده بيشك في اللي قدامه».

وتابع «الإنسان يحكم على الآخرين بطبعه هو، ومينفعش نحكم على حاجة من مشهد، ونقول حرام وغلط، هي في الأول وفي الآخر دي دراما فقط».

 

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